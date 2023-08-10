Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций

В матче 3-го раунда квалификационного раунда Лиги Конференций киевское “Динамо” на выезде потерпело поражение от греческого “Ариса” со счетом 0:1. Матч состоялся в городе Салоники (Греция) на стадионе “Харилау”.

Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 69-й минуте гол с пенальти забил полузащитник из Гондураса Луис Пальма.

Ответный матч “Динамо” - “Арис” состоится 17 августа. Матч будет сыгран в городе Бухарест (Румыния) на стадионе “Гиулешти - Валентин Станеску”.

“Арис” Салоники, Греция – “Динамо” Киев, Украина - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 69, пенальти Пальма.

“Арис”: Куэста, Монтойя, Одубаджо, Феррари, Лейсманн, Дарида (Павичич, 82), Моберг-Карлссон (Менендес, 58), Джурасек (Рупп, 58), Пальма (Матаррита, 76), Зепп-Мвондо, Морон.

“Динамо” Киев: Бущан, Тымчик, Дубинчак, Попов, Сирота, Ярмоленко, Сидорчук (Бражко, 82), Буяльский, Кабаев (Волошин, 82), Шапаренко (Шепелев, 81), Бенито.

Желтые карточки: Тымчик (3), Шапаренко (16), Зепп-Мвондо (38), Монтойя (51), Лейсманн (54), Менендес (64), Феррари (90).