Кейн установил бомбардирский рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Холанда
Новости футбола Сегодня, 15:02
Кейн установил бомбардирский рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Холанда
Нападающий Баварии Харри Кейн поразил ворота Бохума (2:3) в матче 22-го тура Бундеслиги. Англичанин сократил отставание в счете, но это не помогло его команде добыть хотя бы ничью.
Кейну понадобилось меньше всего матчей, чтобы забить 25 голов в Бундеслиге. Британский форвард достиг этой отметки всего за 22 игры.
Предыдущий рекорд принадлежал звездному норвежцу Эрлингу Холанду. Будучи игроком Боруссии Дортмунд, Холанд забил 25 мячей в 25 матчах.
Кейн перешел в мюнхенский клуб минувшим летом за 95 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда 29 мячей и 8 ассистов в 30 встречах во всех турнирах.
Бавария отстает от Байера на восемь очков за 12 туров до конца чемпионата. 24 февраля команда Томаса Тухеля сыграет против РБ Лейпциг.
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