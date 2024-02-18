Кейн установил бомбардирский рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Холанда

Нападающий Баварии Харри Кейн поразил ворота Бохума (2:3) в матче 22-го тура Бундеслиги. Англичанин сократил отставание в счете, но это не помогло его команде добыть хотя бы ничью.

Кейну понадобилось меньше всего матчей, чтобы забить 25 голов в Бундеслиге. Британский форвард достиг этой отметки всего за 22 игры.

Предыдущий рекорд принадлежал звездному норвежцу Эрлингу Холанду. Будучи игроком Боруссии Дортмунд, Холанд забил 25 мячей в 25 матчах.

25 - Harry Kane scored his 25th goal in his 22nd Bundesliga game - the fewest games any player has played in the competition to reach 25 goals. Giant. #BOCFCB pic.twitter.com/s7RAkADwTJ — OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2024

Кейн перешел в мюнхенский клуб минувшим летом за 95 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда 29 мячей и 8 ассистов в 30 встречах во всех турнирах.

Бавария отстает от Байера на восемь очков за 12 туров до конца чемпионата. 24 февраля команда Томаса Тухеля сыграет против РБ Лейпциг.