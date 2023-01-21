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"Как "Арсенал" упустил его?" В Англии в восторге от дебюта Мудрика за "Челси"

Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Английские футбольные эксперты восхитились игрой украинского полузащитника Михаила Мудрика в дебютном матче за “Челси” против “Ливерпуля”.

“Мне понравилось то, как Мудрик обращается с мячом, отдает отличные передачи. Он действовал очень спокойно. Когда он заиграет в полную силу, то станет кошмаром для защитников. Фанаты ”Арсенала" будут говорить: “Как же мы его упустили”? - сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанд в эфире BT Sport.

“Мудрик был в порядке в этом матче. ”Арсеналу" нужно было доплатить за него", – написал журналист Пирс Морган в своем твиттере.

“Новый глава отдела кадров “Челси”, некто по имени “Арсенал”, уже помогает", - написал в твиттере бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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