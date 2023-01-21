Зидан определился с клубом, в котором хочет работать

Звездный французский тренер Зинедин Зидан хочет возглавить туринский “Ювентус”.

За итальянскую команду француз играл с 1996 по 2001 год.

Как пишет L'Equipe, других вариантов развития карьеры Зидан сейчас не рассматривает.

Ради работы в “Ювентусе” Зидан отказался от предложений от пяти национальных командах.