Известно, во сколько Манчестер Юнайтед оценивает Санчо

Несмотря на то, что в арендном соглашении Джейдона Санчо в дортмундскую Боруссию не прописана опция выкупа, «шмели» все равно могут оставить игрока себе и известно, во сколько им это обойдется.

Как сообщаетFootballInsider, полноценный контракт 23-летнего вингера обойдется Боруссии в районе 40-50 миллионов фунтов стерлингов. Это на порядок меньше тех 85 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед заплатил дортмундскому клубу за Санчо летом 2021 года.

Ранее спортивный директор Боруссии Себастьян Кель заявлял, что опцию выкупа, которая будет экономически выгодной для клуба, получить было невозможно, из-за чего маловероятно, что 23-летний вингер останется в клубе.

В Боруссии Санчо уже провел три матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.Transfermarktоценивает игрока в 25 миллионов евро.