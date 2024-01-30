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Итальянские гранды поборются за Фергюсона

Новости футбола Сегодня, 05:37
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Итальянские гранды поборются за Фергюсона Итальянские гранды поборются за Фергюсона

Полузащитник Болоньи Льюис Фергюсон проводит выдающийся сезон, что не может не привлекать внимание более именитых клубов Серии А.

Как сообщает Даниеле Лонго сCalciomercato, 24-летним шотландцем заинтересовались три итальянских гранда:

  • Милан следит за ним на протяжении последних недель и сейчас будет принимать решение, делать ли шаги по его приглашению летом.
  • Ювентус уже начал разговоры с агентами Фергюсона, чтобы прощупать почву для будущего перехода и получил позитивный ответ. Ранее сообщалось, что как раз полузащитника ищут туринцы.
  • Лацио же следит за полузащитником с минувшего лета.

Подчеркивается, что шотландец счастлив в Италии и хотел бы продолжить свою карьеру здесь, но его долгосрочной мечтой есть игра в Английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Фергюсон отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 20 матчах Серии А. Его контракт действителен до лета 2027 года с возможностью продления ещё на год.

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