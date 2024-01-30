Итальянские гранды поборются за Фергюсона

Полузащитник Болоньи Льюис Фергюсон проводит выдающийся сезон, что не может не привлекать внимание более именитых клубов Серии А.

Как сообщает Даниеле Лонго сCalciomercato, 24-летним шотландцем заинтересовались три итальянских гранда:

Милан следит за ним на протяжении последних недель и сейчас будет принимать решение, делать ли шаги по его приглашению летом.

Ювентус уже начал разговоры с агентами Фергюсона, чтобы прощупать почву для будущего перехода и получил позитивный ответ. Ранее сообщалось, что как раз полузащитника ищут туринцы.

Лацио же следит за полузащитником с минувшего лета.

Подчеркивается, что шотландец счастлив в Италии и хотел бы продолжить свою карьеру здесь, но его долгосрочной мечтой есть игра в Английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Фергюсон отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 20 матчах Серии А. Его контракт действителен до лета 2027 года с возможностью продления ещё на год.