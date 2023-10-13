Италия - Мальта: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024

Октябрь - второй месяц работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии. В начале сентября специалист возглавил “Скуадру Адзурру” и в двух матчах против Северной Македонии набрал четыре очка. Впереди Италию ожидает игра против Мальты - главного аутсайдера группы. Из пяти матчей этой квалификации национальная сборная Мальты проиграла все пять, а разница мячей команды 1:11.

Поединок между Италией и Мальтой состоится в субботу, 14 октября в Бари на стадионе “Сан-Никола”. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по среднеевропейскому времени.

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