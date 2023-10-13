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Италия - Мальта: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024

Новости футбола Сегодня, 11:15
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Италия - Мальта: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024 Октябрь - второй месяц работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии. В начале сентября специалист возглавил “Скуадру Адзурру” и в двух матчах против Северной Македонии набрал четыре очка. Впереди Италию ожидает игра против Мальты - главного аутсайдера группы. Из пяти матчей этой квалификации национальная сборная Мальты проиграла все пять, а разница мячей команды 1:11.

Октябрь - второй месяц работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии. В начале сентября специалист возглавил “Скуадру Адзурру” и в двух матчах против Северной Македонии набрал четыре очка. Впереди Италию ожидает игра против Мальты - главного аутсайдера группы. Из пяти матчей этой квалификации национальная сборная Мальты проиграла все пять, а разница мячей команды 1:11.

Поединок между Италией и Мальтой состоится в субботу, 14 октября в Бари на стадионе “Сан-Никола”. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в разных странах мира.

  • Армения - Fast Sports
  • Азербайджан - CBC Sport Azerbaijan
  • Болгария - Diema Sport 3, Play Diema Xtra
  • Грузия - Silknet
  • Израиль - Sport 1, Sport 2
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - UEFA.tv
  • Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport Extra
  • Украина - MEGOGO Football 1
  • Эстония - Viaplay Estonia
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