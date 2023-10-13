Италия - Мальта: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024
Новости футбола Сегодня, 11:15
Октябрь - второй месяц работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии. В начале сентября специалист возглавил “Скуадру Адзурру” и в двух матчах против Северной Македонии набрал четыре очка. Впереди Италию ожидает игра против Мальты - главного аутсайдера группы. Из пяти матчей этой квалификации национальная сборная Мальты проиграла все пять, а разница мячей команды 1:11.
Октябрь - второй месяц работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии. В начале сентября специалист возглавил “Скуадру Адзурру” и в двух матчах против Северной Македонии набрал четыре очка. Впереди Италию ожидает игра против Мальты - главного аутсайдера группы. Из пяти матчей этой квалификации национальная сборная Мальты проиграла все пять, а разница мячей команды 1:11.
Поединок между Италией и Мальтой состоится в субботу, 14 октября в Бари на стадионе “Сан-Никола”. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по среднеевропейскому времени.
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Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в разных странах мира.
- Армения - Fast Sports
- Азербайджан - CBC Sport Azerbaijan
- Болгария - Diema Sport 3, Play Diema Xtra
- Грузия - Silknet
- Израиль - Sport 1, Sport 2
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - UEFA.tv
- Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport Extra
- Украина - MEGOGO Football 1
- Эстония - Viaplay Estonia
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