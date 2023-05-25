Испанские клубы интересовались молодым украинцем из "Динамо"

Испанские клубы проявляли интерес к 20-летнему украинскому защитнику киевского “Динамо" Александру Яцыку.

Как пишет источник, в числе претендентов на молодого игрока были “Бетис” и “Вильярреал”.

Переговоры с клубами прервались после того, как в феврале 2022 года в Украине началась полномасштабная война.

В этом сезоне Яцык сыграл лишь 25 минут в 3 матчах за первую команду киевлян.