"Интер" уговаривает 38-летнего капитана продлить контракт

Миланский “Интер” хочет продлить контракт со словенским вратарем Самиром Хандановичем, сообщает Footballnews24.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба предложило голкиперу однолетнее соглашение с зарплатой в 1,25 миллиона евро. Сейчас он получает в два раза больше, но контракт истекает летом 2023 года.

Стоит отметить, что сам Ханданович хотел бы завершить карьеру и стать тренером миланского клуба.

В нынешнем сезоне 38-летний Ханданович провел за “Интер” 10 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов.

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