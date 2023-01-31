"Интер" прошел "Аталанту" в Кубке Италии

В матче ¼ финала Кубка Италии миланский “Интер” на своем поле обыграл бергамскую “Аталанту” со счетом 1:0 и пробился в полуфинал.

Победу хозяевам принес голы Маттео Дармиана.

“Интер” – “Аталанта” - 1:0 (0:0)

Гол: Дармиан, 57 - 1:0

“Интер”: Онана, Думфрис (Д`Амброзио, 77), Дармиан, де Врей, Ачерби, Гозенс (Димарко, 71), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 72), Барелла, Лукаку (Джеко, 71), Мартинес (Корреа, 85).

“Аталанта”: Муссо, Хатебур (Эдерсон, 67), Толои, Джимшити, Скальвини (Соппи, 72), Мэле, де Рон, Пашалич (Лукман, 54), Копмейнерс, Сапата (Хейлунд, 55), Бога (Муриэль, 67).

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