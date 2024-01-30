Интер подпишет иранского нападающего. Известно, во сколько обойдется этот переход

Миланский Интер согласовал персональные условия с иранским форвардом Порту Мехди Тареми.

По сообщению Calciomercato, «нерадзурри» уже сообщили португальский клуб о том, что они ведут переговоры с футболистом, у которого летом 2024 года заканчивается контракт с клубом. Трудовое соглашение Тареми с Порту продлено не будет.

Соответственно, в Интер он переберется летом свободным агентом, то есть бесплатно. Ныне Тареми остается только пройти медосмотр и подписать контракт. Он будет рассчитан сроком на три года с заработной платой в три миллиона евро и дополнительными бонусами.

С момента своего появления в 2020 году он добился хороших результатов, забив 86 голов и отдав 53 передачи в 171 матче.

Летом он был на грани перехода в конкурирующий Милан, но сделка сорвалась в последний момент. Ныне «россонери» заинтересованы в шотландском полузащитнике Льюисе Фергюсоне.