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Интер подпишет иранского нападающего. Известно, во сколько обойдется этот переход

Новости футбола Сегодня, 05:49
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Интер подпишет иранского нападающего. Известно, во сколько обойдется этот переход Интер подпишет иранского нападающего. Известно, во сколько обойдется этот переход

Миланский Интер согласовал персональные условия с иранским форвардом Порту Мехди Тареми.

По сообщению Calciomercato, «нерадзурри» уже сообщили португальский клуб о том, что они ведут переговоры с футболистом, у которого летом 2024 года заканчивается контракт с клубом. Трудовое соглашение Тареми с Порту продлено не будет.

Соответственно, в Интер он переберется летом свободным агентом, то есть бесплатно. Ныне Тареми остается только пройти медосмотр и подписать контракт. Он будет рассчитан сроком на три года с заработной платой в три миллиона евро и дополнительными бонусами.

С момента своего появления в 2020 году он добился хороших результатов, забив 86 голов и отдав 53 передачи в 171 матче.

Летом он был на грани перехода в конкурирующий Милан, но сделка сорвалась в последний момент. Ныне «россонери» заинтересованы в шотландском полузащитнике Льюисе Фергюсоне.

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