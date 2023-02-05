"Интер" обыграл "Милан" в Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии “Интер” победил “Милан” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

“Интер”, набрав 40 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Милан” с 38 очками занимает пятую позицию.

“Интер” – “Милан” - 1:0 (1:0)

Гол: Мартинес, 34 - 1:0

“Интер”: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла, Джеко (Лукаку, 71), Мартинес.

“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия (Салемакерс, 55), Кьер (Ребич, 86), Габбия (Тиав, 70), Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги (Рафаэл Леау, 55), Жуниор Мессиас (Браим Диас, 46).

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