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"Интер" обыграл "Аталанту" в Серии А и гарантировал себе попадание в топ-4

Новости футбола Сегодня, 16:47
"Интер" обыграл "Аталанту" в Серии А и гарантировал себе попадание в топ-4 Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии миланский “Интер” на своем поле обыграл “Аталанту” из Бергамо со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Ромелу Лукаку, Николо Бареллы и Лаутаро Мартинеса. За гостей отличились Марио Пашалич и Андре Онана, который забил гол в собственные ворота.

“Интер”, набрав 69 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, и гарантировал себе попадание в топ-4 и в Лигу чемпионов. “Аталанта” с 61 очком осталась на пятом месте.

“Интер” – “Аталанта” - 3:2 (2:1)
Голы: Лукаку, 1 - 1:0, Барелла, 3 - 2:0, Пашалич, 36 - 2:1, Мартинес, 77 - 3:1, Онана, 90 (автогол) - 3:2

Интер”: Онана, Думфрис, Д`Амброзио (Дармиан, 83), Ачерби, Бастони (де Врей, 81), Димарко (Гозенс, 70), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Аслани, 81), Лукаку (Джеко, 81), Мартинес.

“Аталанта”: Спортьелло, Мэле (Околи, 86), Толои, Джимшити, Скальвини, Дзаппакоста, де Рон, Пашалич (Лукман, 61), Копмейнерс, Эдерсон (Муриэль, 69), Хейлунд.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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