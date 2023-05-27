Родриго принес "Реалу" победу в гостевом матче Ла Лиги

В матче 37-го тура чемпионата Испании “Реал” на выезде обыграла “Севилью” со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принес Родриго Гоэс, который сделал дубль. У хозяев гол забил Рафа Мир.

“Реал”, набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Севилья” с 49 очками занимает 10-е место.

“Севилья” – “Реал” - 1:2 (1:1)

Голы: Мир, 3 - 1:0, Родриго, 29 - 1:1, Родриго, 69 - 1:1

“Севилья”: Буну, Монтьель, Рекик, Гудель (Баде, 81), Акунья, Ракитич (Сусо, 62), Гомес (Оливер Торрес, 74), Ламела (Корона, 74), Буэно, Хиль (Жордан, 62), Рафа Мир.

“Реал”: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Родригес, 66), Модрич, Кроос, Тчуамени, Васкес (Рюдигер, 81), Себальос, Вальверде (Камавинга, 54), Родриго (Начо, 81).

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