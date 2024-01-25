Интер не будет продлевать контракт с защитником и готов продать его летом

Интер решил не подписывать новый контракт с защитником Дензелом Думфрисом и выставит его на трансферный рынок. Об этом сообщает издание Football Italia.

По информации источника, нерадзурри планируют продать голландца будущим летом, чтобы избежать риска потерять игрока бесплатно в 2025 году, когда закончится его трудовой договор с клубом.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего голландца заинтересованы Манчестер Юнайтед и Бавария.

Думфрис выступает за Интер с 2021 года после перехода из ПСВ. В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл 18 матчей в черно-синей футболке, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста.

Ранее директор Интера анонсировал продление контракта с лидером команды.

Нерадзурри занимают второе место в таблице Серии А, отставая от Ювентуса на одно очко, но имея при этом игру в запасе. 28 января команда Симоне Индзаги сыграет против Фиорентины.