Интер близок к подписанию двоих новых игроков

Интер продолжает переговоры с полузащитником Наполи Пьотром Зелиньски.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на завершающей стадии. Контракт почти готов, уточняются последние детали. Интер надеется подписать все необходимые документы в феврале.

Зелиньски присоединится к нерадзурри в качестве свободного агента летом, поскольку ранее отклонил предложение неаполитанцев продлить действующее соглашение. В качестве наказания Наполи исключил своего лидера из заявки на Лигу чемпионов.

Кроме того, нерадузрри близки к соглашению с форвардом Порту Мехди Тереми. Иранец должен также присоединится к миланскому клубу бесплатно летом.

Ранее мы сообщали, что Интер намерен продлить контракты с двумя ведущими игроками.

В текущем сезоне 29-летний Зелиньски провел за Наполи 26 матчей, забил три гола и сделал столько же результативных передач. 31-летний Тереми забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 24 матчах за Порту в нынешней кампании.