Икарди помог "Галатасараю" крупно победить в Межконтинентальном дерби

В матче 17-го тура чемпионата Турции “Галатасарай” на выезде разгромил “Фенербахче” со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Сержиу Оливейры, Керема Актюркоглу и Мауро Икарди.

“Галатасарай”, набрав 39 очков, лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги. “Фенербахче” с 35 очками остался на второй позиции.

“Фенербахче” - “Галатасарай” - 0:3 (0:1)

Голы: Оливейра, 32 - 0:1, Актюркоглу, 78 - 0:2, Икарди, 90+10 - 0:3

“Фенербахче”: Баиндир, Сердар, Густаво (Линкольн, 46), Салай, Осаи-Сэмюэл, Кадиоглу, Креспу (Зайц, 70), Аран (Дурсун, 90+1), Росси (Кахведжи, 70), Кинг, Батшуайи (Валенсия, 70).

“Галатасарай”: Муслера, Дюбуа, Бардакчи, Нельссон, Воеу, Кутлу, Оливейра (Мидтше, 76), Актюркоглу (Мата, 90+3), Мертенс (Торрейра, 70), Рашица (Акгюн, 70), Йылмаз (Икарди, 76).

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