Игроки Ноттингем Форест поддержали одноклубника, чей отец умер на этой неделе
Новости футбола Сегодня, 03:32
Getty Images
Ноттингем Форест вчера в овертайме переиграл Блэкпул (3:2) в матче 1/32 финала Кубка Англии, а свою победу футболисты “лесников” посвятили одноклубнику Шейху Куяте.
Дело в том, что Куяте, который находится в расположении сборной Сенегала на Кубке африканских наций-2024, на этой неделе остался без своего отца.
После голов, а также после игры футболисты Ноттингем Форест поднимали футболку с фамилией Куяте и текстом: “Думая о тебе, Куяте”.
В 1/16 финала Ноттингем Форест сыграет против представителя Чемпионшипа Бристоль Сити, который в 1/32 финала неожиданно выбил Вест Хэм.
Напомним, из-за нарушений правил ФФП с Ноттингем Форест могут снять очки в английской Премьер-лиге.
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