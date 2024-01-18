Игроки Ноттингем Форест поддержали одноклубника, чей отец умер на этой неделе

Ноттингем Форест вчера в овертайме переиграл Блэкпул (3:2) в матче 1/32 финала Кубка Англии, а свою победу футболисты “лесников” посвятили одноклубнику Шейху Куяте.

Дело в том, что Куяте, который находится в расположении сборной Сенегала на Кубке африканских наций-2024, на этой неделе остался без своего отца.

После голов, а также после игры футболисты Ноттингем Форест поднимали футболку с фамилией Куяте и текстом: “Думая о тебе, Куяте”.

В 1/16 финала Ноттингем Форест сыграет против представителя Чемпионшипа Бристоль Сити, который в 1/32 финала неожиданно выбил Вест Хэм.

Напомним, из-за нарушений правил ФФП с Ноттингем Форест могут снять очки в английской Премьер-лиге.