Игрока сборной Бразилии исключили из состава
Нападающего Сборной Бразилии Энтони исключи из состава перед сентябрьскими матчами, сообщает сайт сборной.
Тренерский штаб вызвал Габриэля Жезуса на первые две игры квалификации на Чемпионат Мира-2026.
В связи с информацией, появившейся в сети в понедельник, 4 сентября, и требующей расследования, нападающего Энтони исключили из состава национальной сборной. На его место вызвали игрока Арсенала Габи Жезуса, которого сначала не внесли в список из 36 футболистов.
Как сообщило The Telegraph, вингер манкуниацев Антони теперь находится под следствием со стороны полиции Великого Манчестера. Бывшая девушка бразильца обвинила его в домашнем насилии. Недавно Габриэлла Каваллин предоставила новые доказательства вины футболиста.
Сам игрок отрицает эту информацию. Он изложил в своем Инстаграмме сообщение, где пишет, что это неправда. С самого начала он относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции. Однако игрок с уверенностью заявил, что обвинения ложны и что уже предоставлены доказательства и те, которые будут предоставлены в будущем, свидетельствуют, что он невиновен в выдвинутых обвинениях.
Антони решил публично опровергнуть данную информацию и надеется, что полиция докажет, что он не виноват.