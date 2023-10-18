Игрок Ювентуса высказался о дисквалификации за игру в букмекерских конторах

Хавбек туринского “Ювентуса” Николо Фаджоли отреагировал на громкий скандал, в котором он оказался главным фигурантом.

Как известно, известного игрока дисквалифицировали на семь месяцев за то, что он делал ставки в букмекерских конторах.

По словам футболиста, он действительно раскаялся в содеянном.

"Я планировал извиниться перед фанатами "Ювентуса" и всеми футбольными болельщиками после своей ошибки... Однако меня шокируют вымышленные истории в газетах, полные ложных деталей. Это делается только для того, чтобы представить меня в негативном свете. Скоро я предоставлю дополнительные подробности", - пообещал он.

Напомним, что 22-летний итальянский футболист провел в текущем сезоне шесть игр в рамках национального первенства Италии. Он записал на свой счет одну результативную передачу.

Еще одним фигурантом громкого дела с игрой в букмекерских конторах стал хавбек “Ньюкасла” и сборной Италии Сандро Тонали. Его могут отстранить от футбола сроком на один год.