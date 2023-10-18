Игрок сборной Италии признался, что делал ставки. Его могут отстранить на год

Игрок "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Италии Сандро Тонали рискует оказаться вне футбола на длительный срок.

На днях футболист сознался в том, что делал ставки на матчи своего бывшего клуба "Милан".

Как говорится в расследовании итальянских журналистов, звездный футболист ставил только на победы "Милана" в тех матчах, в которых сам не участвовал. Его ставки, таким образом, не могли повлиять на его игру на поле.

Не смотря на это, Тонали все равно может быть дисквалифицирован.

Сперва Тонали грозило отстранение на более чем три года за ставки на матчи своей команды. Ввиду того, что Тонали начал сотрудничать со следствием, как и полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджола, ему, возможно, будет назначено более мягкое наказание, примерно в виде года отстранения от матчей включая и матчи в Английской Премьер Лиге (АПЛ).

Первым о нарушениях со стороны футболистов сообщил журналист Фабрицио Корона. Он признался, что у него есть доказательства, подтверждающие, что эти игроки действительно делали ставки и уже начали сотрудничество с правоохранительными органами.