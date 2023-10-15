Игрок Барселоны заявил, что желает всю жизнь играть за каталонский клуб

Фермин Лопес, который только в текущем сезоне перешел в состав основной команды, уклончиво ответил на вопрос о своих планах на будущее, однако признал, что хотел бы остаться в Барселоне до конца своей карьеры.

В интервью испанскому изданиюSport игрок сказал, что хочет продолжать играть в Барселоне.

«Я хочу остаться в «Барсе» навсегда. Я бы хотел быть в первой команде, продолжать играть здесь. Надеюсь, я смогу остаться здесь, но, никогда не знаешь этого наверняка. Это лучший клуб в мире, и каждый год сюда приезжают лучшие игроки. Никогда не знаешь наверняка удастся ли тебе здесь остаться»

После прихода Хави в Барселону наблюдается приток молодых игроков в команду. Причем такие игроки, как Гави, Педри, Алехандро Бальде, Рональд Араужо, Пабло Торре, Нико Гонсалес, а теперь и Лопес, играют важную роль в развитии команды.

В прошлом сезоне Хави сумел выиграть титул чемпиона Испании с самым молодым показателем среднего возраста.

Лопес уже начал получать игровую практику в «блаугранас» и сыграл в семи матчах команды, в том числе в двух матчах в Лиге чемпионов, проведя на поле суммарно 250 минут.

Напомним, что ранее Винисиус сделал аналогичное заявление, что хочет играть в Реале до конца карьеры.