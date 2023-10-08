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Главная Новости "Хочу продолжать играть здесь всю свою жизнь". Винисиус готов играть в Реале до конца карьеры

"Хочу продолжать играть здесь всю свою жизнь". Винисиус готов играть в Реале до конца карьеры

Новости футбола Сегодня, 07:12
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
"Хочу продолжать играть здесь всю свою жизнь". Винисиус готов играть в Реале до конца карьеры "Хочу продолжать играть здесь всю свою жизнь". Винисиус готов играть в Реале до конца карьеры

Во вчерашнем матче Реал разгромил Осасуну со счетом 4:0. Один из голов забил Винисиус Жуниор, также он отметился результативной передачей на Хоселу.

На 72-й минуте матча бразильский нападающий был заменен на Родриго, а стадион провожал его и еще одну, но уже новоиспеченную, звезду Реала Джуда Беллингема овациями.

После матча Винисиус в интервью Real Madrid TV сказал, что очень признателен фанатам за их поддержку и готов играть в мадридском клубе до конца карьеры.

"Для меня всегда большая честь играть за этот клуб. Это любовь, что я испытываю к болельщикам, а они ко мне.

Я очень рад играть здесь и хочу продолжать играть здесь всю свою жизнь".

Контракт бразильского нападающего истекает в конце текущего сезона, но по сообщениям Фабрицио Романо, в ближайшее время ему на 101% будет сделано новое предложение до 2027 года, а сумма отступных будет составлять€1 млрд.

Винисиус Жуниор перешел в «Лос Бланкос» из Фламенго в 2018 года за€45 млн. По даннымTransfermarkt, текущая стоимость игрока составляет€150 млн. В прошлом сезоне бразилец провёл 45 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

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