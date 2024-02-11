EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Играть в футбол или получить тюремный срок. Судебные разбирательства Гарри Магвайра продолжаются

Играть в футбол или получить тюремный срок. Судебные разбирательства Гарри Магвайра продолжаются

Новости футбола Сегодня, 08:51
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Играть в футбол или получить тюремный срок. Судебные разбирательства Гарри Магвайра продолжаются Фото с сайта football365.com/Автор неизвестен

В 2020 году защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Магвайр попал в скандал. Во время отпуска на греческом острове Миконос, который он проводил со своей женой Ферн Хокинс, сестрой Дейзи и братом Джо он был арестован.

Утверждалось, что Дейзи ввели неизвестное вещество после того, как к ней обратились албанские бизнесмены. Греческая полиция поместила его за решетку на две ночи и признала виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и неоднократных попытках дачи взятки после инцидента. Сам Магвайр заявил, что он был доставлен в полицейский участок и подвергся нападению со стороны властей. Он пытался бежать, и в свою защиту утверждал, что его похитили.

Первоначально Магвайра признали виновным и приговорили к 21 месяцу условно. Игрок Юнайтед обжаловал это решение и с тех пор ожидает повторного рассмотрения дела.

Слушание дела футболиста было назначено на среду, но забастовка адвокатов в стране привела к тому, что судебный процесс был отложен. Это уже второй раз, когда судебный процесс откладывается, и Магвайру теперь приходится ждать, чтобы обжаловать решение суда.

По данным The Sun, повторное судебное разбирательство отложено из-за судебных исков и состоится не раньше марта следующего года. Однако в докладе ясно говорится, что суд может никогда не состояться.

Пока судебные разбирательства Гарри Магвайра продолжаются он наверняка будет помогать своей команде в сегодняшнем матче Премьер-лиги против Астон Виллы и скорее всего выйдет в стартовом составе, о чём мы писали вчера.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером Новости футбола Сегодня, 06:47 Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером
«Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 05:08 «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги
«Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 04:37 «Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО
Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире Новости тенниса Сегодня, 02:43 Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире
«У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе Новости футбола Вчера, 15:34 «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе
“Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023 Новости футбола Вчера, 13:20 “Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:51 Играть в футбол или получить тюремный срок. Судебные разбирательства Гарри Магвайра продолжаются Новости плавания Сегодня, 08:31 Вот это апсет! Чемпион ОИ 2020 Хафнауи не квалифицировался в финал 400м на Чемпионате мира Новости футбола Сегодня, 08:02 Беллингем получил непростую травму. Стали известны сроки восстановления Новости футбола Сегодня, 08:02 РБ Лейпциг – Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 07:36 Беллингема и Крооса рассмешили болельщики на трибунах. При чем тут Хави? Новости футбола Сегодня, 07:17 Победитель Лиги Европы прошлого сезона возглавил греческий клуб Новости футбола Сегодня, 06:47 Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером Новости футбола Сегодня, 06:10 Копенгаген – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 05:08 «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 04:37 «Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Штутгарт – Майнц прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Фенербахче – Аланьяспор прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол Сегодня Хоффенхайм – Кельн прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Астон Вилла – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Астон Вилла — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы Футбол Сегодня Дженоа – Аталанта прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Каледония Гладиаторз — Лестер Райдерс прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года Футбол Сегодня Севилья – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол Сегодня Милан – Наполи прогноз и ставки на матч 11 февраля