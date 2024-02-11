Играть в футбол или получить тюремный срок. Судебные разбирательства Гарри Магвайра продолжаются

В 2020 году защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Магвайр попал в скандал. Во время отпуска на греческом острове Миконос, который он проводил со своей женой Ферн Хокинс, сестрой Дейзи и братом Джо он был арестован.

Утверждалось, что Дейзи ввели неизвестное вещество после того, как к ней обратились албанские бизнесмены. Греческая полиция поместила его за решетку на две ночи и признала виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и неоднократных попытках дачи взятки после инцидента. Сам Магвайр заявил, что он был доставлен в полицейский участок и подвергся нападению со стороны властей. Он пытался бежать, и в свою защиту утверждал, что его похитили.

Первоначально Магвайра признали виновным и приговорили к 21 месяцу условно. Игрок Юнайтед обжаловал это решение и с тех пор ожидает повторного рассмотрения дела.

Слушание дела футболиста было назначено на среду, но забастовка адвокатов в стране привела к тому, что судебный процесс был отложен. Это уже второй раз, когда судебный процесс откладывается, и Магвайру теперь приходится ждать, чтобы обжаловать решение суда.

По данным The Sun, повторное судебное разбирательство отложено из-за судебных исков и состоится не раньше марта следующего года. Однако в докладе ясно говорится, что суд может никогда не состояться.

Пока судебные разбирательства Гарри Магвайра продолжаются он наверняка будет помогать своей команде в сегодняшнем матче Премьер-лиги против Астон Виллы и скорее всего выйдет в стартовом составе, о чём мы писали вчера.