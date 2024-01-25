Хорошие новости. Два футболиста Челси восстановились после травм

Форвард Челси Кристофер Нкунку и защитник Мало Гюсто восстановились после травм, информирует пресс-служба лондонского клуба. Оба футболиста уже начали тренироваться в общей группе команды.

26-летний Нукунку перешел в Челси летом из Лейпцига за 60 миллионов евро. Длительное время игрок был травмирован из-за чего сыграл только четыре матча в текущем сезоне (забил один гол). Француз только в декабре дебютировал за лондонскую команду, как в конце месяца снова угодил в лазарет.

20-летний правый защитник Гюсто был куплен у Лиона в январе прошлого года, но вторую часть сезона провел в составе Ткачей на правах аренды. В текущей кампании француз сыграл 19 матчей за синих во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи. Гюсто был недоступен с середины января.

Аристократы занимают девятое место в таблице АПЛ. Команда Маурисио Почеттино выиграла три последних матча в лиге. Позавчера, 23 января, Челси разгромно победил Мидлсбро со счётом 6:1 и вышел в финал Кубка английской лиги, в котором лондонская команда сойдётся с Ливерпулем.