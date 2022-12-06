"Хоффенхайм" близок к подписанию форварда "Севильи"

Датский нападающий “Севильи” Каспер Дольберг близок к переходу в “Хоффенхайм”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб арендует футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа.

25-летний Дольберг принадлежит “Ницце”, а за “Севилью” выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за “Севилью” и сборную Дании 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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