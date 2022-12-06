"Атлетико" хочет бесплатно подписать футболиста сборной Турции

“Атлетико” намерен пригласить в команду защитника “Лестера” и сборной Турции Чаглара Сëюнджю.

Дело в том, что контракт футболиста с клубом истекает в конце нынешнего сезона, чем и хотят воспользоваться испанцы. Они планируют подписать его бесплатно.

Как сообщает журналист Николо Скира, 26-летний Сëюнджю также интересен римской “Роме”.

Напомним, что турок перебрался в Англию в августе 2018 года за 21 млн евро из “Фрайбурга”.

В нынешнем сезоне он появился на поле в шести матчах во всех турнирах.