Хау может пригласить в Ньюкасл своего бывшего подопечного

Ньюкасл рассматривает возможность приобретения летом защитника Борнмута Ллойда Келли.

По сообщению Daily Mail, 25-летнего игрока заканчивается контракт в конце этого сезона, и он становится одним из самых востребованных свободных агентов лета.

В этом сезоне Келли показал ряд сильных выступлений за команду Андони Ираолы, и за ним охотятся клубы как внутри страны, так и за рубежом. Так, сообщается об интерес со стороны Милана.

Но, Эдди Хау, который летом может покинуть команду, может иметь преимущество, ведь он уже работал с 25-летним игроком в бытность тренером Борнмута, а «сороки», учитывая необходимость оставаться в рамках строгих правил финансового фэйр-плей, могут быть вынуждены нацелиться на игроков, у которых закончился контракт этим летом.

За пять лет пребывания на «Виталити Стэдиум» Келли, представлявший сборную Англии на уровне до 20 и до 21 года, забил три гола и отдал семь результативных передач в 131 матче во всех соревнованиях.