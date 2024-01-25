Гвардиола выразился об аренде Филлпса в Вест Хэм
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола накануне матча четвертого раунда Кубка Англии с Тоттенхэмом выразился об аренде Кальвина Филлипса в Вест Хэм.
Несмотря на медосмотр, который полузащитник прошёл в среду, наставник «горожан», как передаёт SkySports, просит не спешить с финализацией перехода:
«Трансфер ещё не оформлен. Вчера он ездил на медицинское обследование, но это еще не все.
Вероятно, он будет арендован на шесть месяцев и, надеюсь, получит те минуты, которые заслужил и которые я не мог ему дать.
Я уже много раз говорил, что он исключительный человек и футболист, иначе его не было бы в сборной. Надеюсь, он сможет доказать, кто он на самом деле».
Ранее сообщалось, что Вест Хэм согласовал аренду Кальвина с ним самим и его клубом, а арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа.