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Гвардиола выразился об аренде Филлпса в Вест Хэм

Новости футбола Сегодня, 09:10
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Гвардиола выразился об аренде Филлпса в Вест Хэм Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола накануне матча четвертого раунда Кубка Англии с Тоттенхэмом выразился об аренде Кальвина Филлипса в Вест Хэм.

Несмотря на медосмотр, который полузащитник прошёл в среду, наставник «горожан», как передаёт SkySports, просит не спешить с финализацией перехода:

«Трансфер ещё не оформлен. Вчера он ездил на медицинское обследование, но это еще не все.

Вероятно, он будет арендован на шесть месяцев и, надеюсь, получит те минуты, которые заслужил и которые я не мог ему дать.

Я уже много раз говорил, что он исключительный человек и футболист, иначе его не было бы в сборной. Надеюсь, он сможет доказать, кто он на самом деле».

Ранее сообщалось, что Вест Хэм согласовал аренду Кальвина с ним самим и его клубом, а арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа.

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