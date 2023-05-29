Гвардиола попросил "Манчестер Сити" купить хавбека "Баварии"

“Манчестер Сити” проявляет интерес к полузащитнику “Баварии” и сборной Германии Йозуа Киммиху, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола. У тренера сложились хорошие отношения с игроком.

Ранее сообщалось, что Киммих недоволен руководством “Баварии” из-за увольнения главного тренера Юлиана Нагельсманна. Хавбеком также интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 28-летний Киммих провел за “Баварию” 47 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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