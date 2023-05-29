"Барселона" хочет купить лидера "Ньюкасла"

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Ньюкасла” и сборной Бразилии Бруно Гимараэшу, сообщает The Times.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Англичане оцениваю игрока в более 100 миллионов евро. Бразильцем также интересуются “Ливерпуль” и “Пари Сен-Жермен”.

В нынешнем сезоне 25-летний Гимараэш провел за “Ньюкасл” 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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