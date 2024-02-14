Грядущий громкий переход вызвал дискуссии в раздевалке Реала

Всё больше и больше слухов начинает генерироваться вокруг вероятного перехода Килиана Мбаппе в мадридский Реал, что они уже доходят до футболистов.

Как признался нынешний игрок «сливочных» Оьерен Чуамени в интервьюRelevo, разговоры о трансфере его соотечественника уже дошли до раздевалки:

«Мы говорим об этом в раздевалке, потому что знаем, что это важный вопрос. Так происходит уже несколько лет. Так что мы надеемся, что в ближайшие недели все разрешится».

На вопрос, говорил ли Мбаппе с ним о перспективе перехода в "Реал", он ответил:

«Лично мне он ничего не говорил. Кроме того, если бы он сказал мне, я бы не стал этого говорить!»

Ранее сообщалось, что 25-летний вингердостиг договоренности со «сливочными» как и об имиджевых правах, так и о зарплате, на понижение которой пошёл француз.