Сенсационна Жирона готовится к тому, что команду могут покинуть сразу несколько ведущих игроков летом, сщщбщает AS.

С вероятностью в 99% команду покинет бразильский вингер Савио, который должен стать игроком Манчестер Сити. Но на этот счет в клубе спокойны, поскольку игрок принадлежит Труа, который также входит в City Group.

Что беспокоит руководство каталонского клуба, так это возможные потери других знаковых футболистов. Например, Мигеля Гутьерреса, которым интересуется Реал, а также клубы из Англии и Германии.

Аналогичная ситуация складывается с Виктром Цыганковым и Артемом Довбиком, за которыми следят Бавария, Челси и Манчестер Юнайтед. Алейш Гарсия также стоит на “выход” из клуба, поскольку он нужен Барселоне.

Жирона проводит блестящий сезон, занимая второе место в турнирной таблице Ла Лиги. После болезненного поражения от Реала (0:5) команда Митчела Санчеса отпустила Бланкос в отрыв на пять очков.

Сегодня, 14 февраля, каталонский клуб объявил о продлении контракта со своим основным голкипером Пауло Гассанигой.