Жирона продлила контракт с основным голкипером

Жирона официально объявила о продлении контракта со своим основным голкипером Пауло Гассанигой.

Новый контракт аргентинского голкипера с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года, тогда как предыдущее соглашение истекало в июне 2025.

GAZZANIGA 2⃣0⃣2⃣7⃣



El porter argentí amplia dues temporades el seu contracte amb el Girona.



🔗 https://t.co/DDOy57iVc0 pic.twitter.com/QTJ5413yXa — Girona FC (@GironaFC) February 14, 2024

Гассанига второй сезон подряд проводит в качестве основного голкипера Жироны. В текущем сезоне он сыграл 24 матча в Ла Лиге, в 8 из которых сумел оставить ворота на замке.

До Жироны 32-летний аргентинец выступал за Тоттенхэм, Фулхэм, Эльче и Саутгемптон.