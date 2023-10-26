Гран-при Формулы-1 в Мексике: расписание уикенда

В эти выходные продолжится американское турне Формулы 1. Следующее соревнование пройдет в Мехико.

Daily Sport представляет вам расписание выходных. Отметим, что мы прописали местное время Мексики, а в скобках предлагает центральноевропейское.

Первая практика – 12:30 (2:30)

Вторая практика – 16:00 (00:00)

Третья практика – 11:30 (19:30)

Квалификация – 15:00 (23:00)

Гонка – 14:00 (22:00)

Также напомним, какие будут стартовые взносы в Формулу-1 в 2024 году.

Кроме этого, пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что способен соперничать с Максом Ферстаппеном. Он считает, что входит в небольшую группу пилотов, способных бороться с нидерландцем, но для этого необходим "Мерседес", чтобы создать конкурента и быстрее проводить пит-стопы. Хэмилтон не выигрывал Чемпионат с 2020 года, в 2021 году он занял второе место.

Но Хэмилтон нацелен на возвращение к титулу в Формуле-1, и это только увеличивает его уверенность и мотивацию.