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Гран-при Формулы-1 в Мексике: расписание уикенда

Новости автоспорта Вчера, 16:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Гран-при Формулы-1 в Мексике: расписание уикенда Гран-при Формулы-1 в Мексике: расписание уикенда

В эти выходные продолжится американское турне Формулы 1. Следующее соревнование пройдет в Мехико.

Daily Sport представляет вам расписание выходных. Отметим, что мы прописали местное время Мексики, а в скобках предлагает центральноевропейское.

  • Первая практика – 12:30 (2:30)
  • Вторая практика – 16:00 (00:00)
  • Третья практика – 11:30 (19:30)
  • Квалификация – 15:00 (23:00)
  • Гонка – 14:00 (22:00)

Также напомним, какие будут стартовые взносы в Формулу-1 в 2024 году.

Кроме этого, пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что способен соперничать с Максом Ферстаппеном. Он считает, что входит в небольшую группу пилотов, способных бороться с нидерландцем, но для этого необходим "Мерседес", чтобы создать конкурента и быстрее проводить пит-стопы. Хэмилтон не выигрывал Чемпионат с 2020 года, в 2021 году он занял второе место.

Но Хэмилтон нацелен на возвращение к титулу в Формуле-1, и это только увеличивает его уверенность и мотивацию.

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