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Известно, какие будут стартовые взносы в Формулу-1 в 2024 году

Новости автоспорта Вчера, 12:34
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Известно, какие будут стартовые взносы в Формулу-1 в 2024 году Известно, какие будут стартовые взносы в Формулу-1 в 2024 году

Каждый год каждая команда обязана внести взнос в FIA, чтобы участвовать в соревнованиях, сообщает PlanetF1.

Последняя версия Спортивного регламента F1 на 2024 год, опубликованная FIA, раскрывает, сколько каждая команда должна будет внести в 2024 году. Однако этот взнос не является фиксированной суммой, а фактической ставкой. Это означает, что чем успешнее команда выступает на соревнованиях, тем большие взносы она делает.

В 2023 году базовая ставка для каждой команды составляла 617,687 долларов США, с оплатой 7,411 долларов за каждый балл для команды-чемпиона. Другие девять команд платили меньший взнос - 6,174 доллара. Это означало, что за текущий чемпионат Red Bull должен был заплатить $6,242,636 гонораров - это самая высокая сумма в сетке.

В 2024 году базовая ставка будет выше. С учетом индекса потребительских цен США базовую ставку для каждой команды увеличили на 6,5%. Таким образом, теперь взнос составляет 657,837 долларов США, а цена за каждый балл для команды-чемпиона мира составляет 7,893 доллара. Другие команды должны будут заплатить 6,575 долларов.

Каждая команда должна будет уплатить свои взносы в полном объеме до 10 декабря 2023 года.

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