Голден Стэйт сделает все возможное, чтобы продлить контракт со своей звездой
Владелец Голден Стэйт Джо Лейкоб прокомментировал ситуацию с новым контрактом Клея Томпсона.
«Мы не контролируем ситуацию. В любых переговорах есть две стороны. Я думаю, что всем нужно просто немного расслабиться. Пусть все идет своим чередом. Думаю, это сработает. Я не могу это контролировать и диктовать. Вы не можете это диктовать. Фанаты не могут этого делать. Эти вещи должны идти своей очередью. В этом участвуют разные стороны, но намерения действительно хорошие.
Клей – профессионал. Мы безмерно уважаем его, и мы сделаем все возможное, чтобы договориться», – сказал Лейкоб.
Напомним, что Томпсон выступает за Голден Стэйт с 2011 года, он 4-кратный чемпион НБА в составе этой команды.
В действующем контракте 33-летнего баскетболиста остался один сезон, за который он заработает 43,2 миллиона долларов.
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