Голден Стэйт сделает все возможное, чтобы продлить контракт со своей звездой

Владелец Голден Стэйт Джо Лейкоб прокомментировал ситуацию с новым контрактом Клея Томпсона.

«Мы не контролируем ситуацию. В любых переговорах есть две стороны. Я думаю, что всем нужно просто немного расслабиться. Пусть все идет своим чередом. Думаю, это сработает. Я не могу это контролировать и диктовать. Вы не можете это диктовать. Фанаты не могут этого делать. Эти вещи должны идти своей очередью. В этом участвуют разные стороны, но намерения действительно хорошие.

Клей – профессионал. Мы безмерно уважаем его, и мы сделаем все возможное, чтобы договориться», – сказал Лейкоб.