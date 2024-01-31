Гол Жезуса – гарантия успеха для его команд в АПЛ

Вчера нападающий Арсенала Габриэль Жезус забил в ворота Ноттингем Форест, а его команда выиграла в итоге 2:1.

Тем самым бразильский нападающий обновил собственный уникальный рекорд. Вот уже как 60 матчей подряд его команды не проигрывают в английской Премьер-лиге, если Жезус отмечается забитым голом.

Еще никогда команды Жезуса не проигрывали в чемпионате, когда Жезус забивал, а 55 из 60 таких игр закончились победой.

Gabriel Jesus has never lost a Premier League match in which he has scored in:



▪️60 matches

▪️55 wins

▪️5 draws

▪️0 defeats



🤯 pic.twitter.com/gO7nCywimM — ESPN UK (@ESPNUK) January 31, 2024

15 голов в Премьер-лиге Жезус забил за Арсенал, а 58 – за Манчестер Сити. В текущем сезоне на счету бразильца только 4 мяча.

С 46 очками в активе Арсенал занимает второе место в английской Премьер-лиге.