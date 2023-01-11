Гол Месси помог ПСЖ выиграть в Лиге 1
Новости футбола Сегодня, 17:02
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле обыграл “Анжер” со счетом 2:0.
Победу парижанам принесли голы Уго Экитике и Лионеля Месси.
ПСЖ, набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Анжер” с 15 очками остался на 16-й позиции.
ПСЖ – “Анжер” - 2:0 (1:0)
Голы: Экитике, 5 - 1:0, Месси, 72 - 2:0
ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 79), Витинья (Битшиабу, 86), Месси, Неймар, Экитик (Солер, 80).
“Анжер”: Бернардони, Бамба, Блажич, Унтонджи, Думбия, Капель (Эль-Мелали, 62), Бенталеб, Менди (Таиби, 80), Абделли (Буфаль, 62), Юну (Салама, 62), Сима (Тиуб, 80).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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