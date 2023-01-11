Обамеянг хочет вернуться в "Барселону"

Габонский нападающий “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг хочет покинуть клуб и вернуться в “Барселону”, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист несчастлив в английском клубе, у него не лучшие отношения с главным тренером Грэмом Поттером. В связи с этим форвард уже провел беседу с наставником каталонского клуба Хави. Впрочем, возвращение габонца возможно только в случае ухода из “Барселоны” Мемфиса Депая. Также Обамеянгу придется пойти на значительное сокращение зарплаты.

33-летний Обамеянг перешел в “Челси” из “Барселоны” летом 2022 года за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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