Гол Лукаку спас Бельгию от поражения в домашнем матче отбора Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 16:44
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 сборная Бельгии на своем поле сыграла вничью со сборной Австрии со счетом 1:1.
В середине первого тайма гости открыли счет благодаря автоголу Ореля Мангаля. Во втором тайме бельгийцев от поражения спас гол Ромелу Лукаку.
Бельгия – Австрия - 1:1 (0:1)
Голы: Мангаля, 22 (автогол) - 0:1, Лукаку, 61 - 1:1
Бельгия: Куртуа, Фас, Теате, Дендонкер (Аль-Дахиль, 84), Кастань, Тилеманс, Мангаля (Вранкс, 76), Карраско (Опенда, 76), Лукебакио (Бакайоко, 69), Лукаку, Доку (Ндайишимийе, 84).
Австрия: Шлагер, Пош, Алаба, Линхарт, Вебер (Мвене, 46), Баумгартнер, Виммер (Кайнц, 60), Шлагер (Любичич, 87), Зайвальд, Арнаутович (Забитцер, 60), Грегорич (Онисиво, 87).
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