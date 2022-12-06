Главный тренер сборной Португалии назвал причину, почему Роналду не вышел в основе на матч со Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, почему он принял решение оставить в запасе нападающего Криштиану Роналду в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира со сборной Швейцарии.

“Мое решение не связано с поведением Роналду в матче против Южной Кореи. Этот вопрос закрыт. Мы рассматривали данный вариант в течение нескольких дней. Это просто вопрос тактики. Роналду является образцовым профессионалом”, - сказал Сантуш в эфире Sport TV.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “Манчестер Юнайтед” и сборную Португалии 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативных передач. В настоящее время он является свободным агентом.

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