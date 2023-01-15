Главный тренер “Челси” пообщался с украинцем Мудриком

Главный тренер “Челси” Грэм Поттер провел телефонный разговор с вингером “Шахтёра” Михаилом Мудриком.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, тренер пытался рассказать о проекте команды.

Источник заверяет, что этот шаг стал первым для перехвата 22-летнего футболиста у конкурента “синих” - “Арсенала”.

Напомним, что до этого Мудрик рассматривал переход в “Арсенал” приоритетом, но “Челси” сумел договориться не только с украинцем, но и с его клубом.