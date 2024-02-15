Гигант из Сан-Антонио вошел в тройку самых успешных новичков в истории НБА

Двухметровый новичок Сан-Антонио Виктор Вембаньяма вписал свое имя в историю НБА.

В матче против Далласа (116:93) французский баскетболист набрал 26 очков, сделал 9 подборов и 3 блок-шота. Тем самым он стал третьим в истории НБА новичком, который в первых своих 50 матчах в лиге набрал 1000+ очков и сделал 150+ блокшотов.

До Вембаньямы подобное удавалось лишь Дэвиду Робинсону (сезон-1989/1990) и Шакилу О'Нилу (1992/1993).

20-летний француз был выбран Сан-Антонио под первым номером драфта в первом раунде. В текущем сезоне он лидирует в рейтинге лучших новичков лиги.

В отличие от Вембаньямы, весь Сан-Антонио проводит неудачный сезон. В 55 матчах команда Грегга Поповича одержала 11 побед и занимает последнее место в Западной конференции.