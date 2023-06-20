Германия неожиданно проиграла Колумбии

Сборная Германии в товарищеском матче на своем поле проиграла сборной Колумбии со счетом 0:2.

Победу гостям принесли гол Луиса Диаса и Хуана Куадрадо.

Германия – Колумбия - 0:2 (0:0)

Голы: Диас, 54 - 0:1, Куадрадо, 82 (с пенальти) - 0:2

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Тиав, Гозенс, Джан (Фюллькруг, 66), Горетцка, Вольф (Хенрихс, 46), Гюндоган (Киммих, 79), Хавертц (Брандт, 79), Сане, Мусиала.

Колумбия: Варгас, Муньос, Мина, Лукуми, Мачадо, Куадрадо (Санчес, 90), Урибе (Гил, 90), Лерма (Барриос, 77), Арьяс, Диас (Валоес, 86), Борре (Кассьерра, 77).