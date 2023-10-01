Гаттузо выдал странное заявление об участии Марселя в Лиге Европы

Тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо пообщался с журналистами после того, как его подопечные проиграли "Монако" (2:3) в матче Лиги 1.

По словам итальянского наставника, сложно остаться довольным, когда твоя команда проигрывает.

Гаттузо отметил, что его подопечным было бы проще, если бы они не разрывались сразу на несколько турниров.

"Мы не можем быть довольны поражением, это точно. Нам нужно играть лучше и избегать пропущенных голов. В одной из ситуаций мы проспали и в третьем голе допустили выход три на два. Это детали, которые мы должны быстро исправить, иначе нам будет очень сложно выигрывать матчи. Я заметил, что игроки были максимально сконцентрированы, и это радует. Были хорошие моменты, но они должны развиваться.

Ясно, что у нас не так много времени перед Лигой Европы. Но мы должны сыграть в еврокубке и отнестись к этим матчам с уважением. Было бы лучше, если бы у нас не было Лиги Европы. У нас мало времени, но мы должны справиться, быстро понять, что делать", - сказал Гаттузо, слова которого приводит L'Equipe.