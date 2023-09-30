Гаттузо стартовал с поражения. Монако сильнее Марселя

В матче седьмого тура французской Лиги 1 Монако встретилось с Марселем. К этому матчу обе команды подошли с определенными проблемами. Монако не побеждал в двух последних матчах, а аналогичная серия Марселя насчитывала четыре поединка. К тому же «провансальцы» снова сменили тренера. На тренерском мостике дебютировал Дженнаро Гаттузо.

Впрочем, это не помешало командам показать хороший атакующий футбол. На перерыв футболисты ушли при счете 2:2. На голы Аклиуша и Балогуна Марсель ответил точными ударами Ндиайе и Жиго. В начале второго тайма Аклиуш оформил дубль и установил окончательный счет на табло.

Монако — Марсель — 3:2.

Голы: 0:1 — Ндиайе 1, 1:1 — Аклиуш 8, 1:2 — Жиго 18, 2:2 — Балогун 23, 3:2 — Аклиуш 52.

Благодаря этой победе Монако возглавил таблицу Лиги 1. По крайней мере до завтра, когда свой матч проведут Ницца и Брест.