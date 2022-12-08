Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо ответил на слухи о переходе в “Манчестер Юнайтед”.

По словам футболиста ПСВ, английский клуб с ним лично пока не связывался.

“Если на меня выйдут, то я возьму паузу на размышления. Летом я думал про переход в этот клуб, но ничего не произошло. Я продолжаю наблюдать за ситуацией”, - сказал он.

В текущем сезоне молодой талант сыграл в 24 матчах в составе ПСВ, забив 13 мячей и отдав 18 результативных передач. На ЧМ-2022 в Катаре он уже забил три гола.