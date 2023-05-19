Футболисты "Вест Хэма" подрались с фанатами "АЗ"

После победы “Вест Хэма” со счетом 1:0 над “АЗ” в Лиге конференций произошла драка между футболистами английской команды и нидерландскими фанатами.

По данным источника, инцидент произошел, когда ультрас хозяев напали на гостевой сектор, где сидели английские болельщики и семьи игроков.

Футболисты “Вест Хэма” подбежали к трибунам и заступились за болельщиков, в результате чего началась потасовка.

Напомним, что англичане пробились в финал турнира, где сыграют с “Фиорентиной” 7 июня.