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Форвард Экваториальной Гвинеи установил историческое достижение на Кубке африканских наций

Новости футбола Сегодня, 11:24
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Форвард Экваториальной Гвинеи установил историческое достижение на Кубке африканских наций Форвард Экваториальной Гвинеи установил историческое достижение на Кубке африканских наций

Форвард сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ установил историческое достижение на Кубке африканских наций.

Нсуэ стал самым возвратным футболистом, который оформил хет-трик на КАН. Он сделал это в возрасте 34 лет и 110 дней.

Представитель испанского Интерсити (третий по силе дивизион) забил три гола в ворота Гвинеи-Бисау. Нсуэ отметился на 21, 51 и 61-й минутах, внеся ключевую лепту в победу своей команды (4:2).

Кроме того, Нсуэ оформил первый хет-трик на КАН за 15 лет и 362 дня. Последний раз три гола в одном матче на турнире забивал Суфиан Аллуди из Марокко в матче против Намибии в январе 2008 года.

Экваториальная Гвинея имеет четыре очка в своем активе после двух туров. В заключительном матче группового этапа команда сыграет против Кот-д'Ивуара.

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